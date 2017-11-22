В Крыму рассказали о работе по внедрению курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Вопрос по срокам взимания курортного сбора на территории Крыма остается открытым, окончательное решение будет принято на заседании специальной рабочей группы, сообщил РИА Новости глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

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Крымским законопроектом предлагается собирать курортный сбор с 1 мая по 30 сентября. Ставка сбора за одни фактические сутки проживания — 10 рублей. В эксперименте согласились участвовать семь курортных регионов. На сегодня называются две даты начала взимания сбора в Крыму: 1 мая 2018 года и 1 мая 2019 года.

"В ближайшее время состоится заседание рабочей группы при правительстве республики с участием туристического бизнеса, на котором будет определена дата начала эксперимента в республике Крым. Пока вопрос остается открытым и дискуссионным", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, также требует доработки вопрос административного взыскания за отказ уплачивать курортный сбор и многие другие вопросы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

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