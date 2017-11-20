В Крыму предложили отложить курортный сбор до мая 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, основываясь на обращениях представителей туристического бизнеса, выступил с предложением перенести начало взимания курортного сбора в республике на май 2019 года.

По его словам, в министерство поступило большое количество обращений от профильных ассоциаций турбизнеса с просьбой перенести срок эксперимента. Среди причин — явные изменения в логистических и туристических потоках, связанных с предстоящим открытием моста через Керченский пролив и нового терминала аэропорта "Симферополь". Кроме того, необходимо принять ряд механизмов по выводу из тени малых объектов размещения.

"В связи с этим министерством курортов и туризма принято решение предложить комитету (госсовета республики по санаторно-курортному комплексу – ред.), закон это позволяет, дату начала эксперимента не ранее 1 мая 2018 года, а срок начала эксперимента – 1 мая 2019 года. После решения комитета, консультаций с рабочей группой, общественной палатой республики Крым выйти на главу республики с аналогичным предложением", — сказал Волченко на заседании профильного комитета крымского парламента. По его мнению, это позволит Крыму, в том числе, перенять опыт регионов, которые введут эксперимент с 2018 года.

В свою очередь глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк заявил, что не видит весомых причин для переноса сроков на год. По его мнению, эксперимент по курортному сбору в Крыму целесообразно провести параллельно с соседним Краснодарским регионом. "Нам будет удобно и выгодно идти параллельно и понимать, что и как у нас совпадает или нет", — подчеркнул Черняк.

Мнение на этот счет также разошлись у членов профильного комитета.

В результате Волченко предложил дополнительно обсудить этот вопрос и прийти к консолидированному решению. "В споре рождается истина. У нас есть еще полторы недели для того, чтобы определить, как это все должно быть. Прошу при этом принять во внимание непосредственно мнение операторов курортного сбора", — подчеркнул министр.

Черняк согласился с таким предложением, отметив, что пока в законопроекте за подписью главы республики значится дата начала взимания курортного сбора – 1 мая 2018 года. "В случае если глава республики поддержит инициативу, которая сейчас есть у отельеров и турбизнеса, то он соответствующие бумаги предоставит в государственный совет", — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. Крымским законопроектом предлагается собирать курортный сбор с 1 мая по 30 сентября. Ставка сбора за фактические сутки проживания – 10 рублей.