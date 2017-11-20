В Крыму рассказали, как будут собирать курортный сбор

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Курортный сбор в регионах Крыма, участвующих в эксперименте, планируется взымать с 1 мая по 30 сентября, в остальной период будет нулевая ставка, сообщил глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

По словам Черняка, такая норма закреплена в проекте закона о введении курортного сбора, который будет рассмотрен на ближайшей сессии крымского парламента.

"Законопроектом предлагается ввести эксперимент по курортному сбору с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года. Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания в объекте размещения составит 10 рублей. Курортный сбор собирается с 1 мая по 30 сентября ежегодно только в этот период, в остальной осенне-зимний период и весенний до старта активной части сезона — ноль рублей", — сказал Черняк на заседании профильного комитета.

В эксперименте будут участвовать, предоставив полный пакет документов, семь курортных регионов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

"В этих семи муниципальных образованиях и будет приходить эксперимент в республике Крым. Во всех остальных регионах он вообще не собирается", — подчеркнул Черняк.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

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