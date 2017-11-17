Ростуризм призвал россиян не полагаться на карту рисков International SOS

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ростуризм призвал россиян при планировании путешествий не полагаться полностью на карту рисков International SOS, а ориентироваться на официальные данные, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

Ранее в пятницу сотрудники медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, на которой отметили самые опасные и безопасные для путешественников страны. На карте, размещенной на сайте компании, государства обозначены различными цветами в зависимости от уровня риска для туристов. ​​Наиболее опасные для посещения страны отметили красным цветом: это Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

Самые безопасные для туристов государства обозначили зеленым. Ими стали Финляндия, Норвегия и Исландия. Россию отнесли к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".

"В виду того, что Медицинская сервисная компания International SOS не уточняет, какими именно критериями оценки руководствовались ее специалисты при создании интерактивной карты рисков для путешественников, оценить, насколько она отражает реальную картину, представляется затруднительным", — отмечает Ростуризм.

"Согласно законодательству РФ, оценка актуальных рисков и угроз для российских граждан и юридических лиц за рубежом в интересах всестороннего обеспечения защиты их прав, свобод и законных интересов, находится в компетенции МИД России. Мы рекомендуем туристам при планировании путешествий пользоваться официальной информацией, источником которой выступает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти", — сообщили в пресс-службе.

"На основании этой информации Ростуризм оказывает государственную услугу по информированию туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, воспользоваться которой может каждый желающий в установленном порядке, в т.ч. через портал Госуслуг", — добавил представитель пресс-службы.