Ростуризм призвал россиян не полагаться на карту рисков International SOS

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ростуризм призвал россиян при планировании путешествий не полагаться полностью на карту рисков International SOS, а ориентироваться на официальные данные, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
Самые безопасные для туристов государства обозначили зеленым. Ими стали Финляндия, Норвегия и Исландия. Россию отнесли к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".
"В виду того, что Медицинская сервисная компания International SOS не уточняет, какими именно критериями оценки руководствовались ее специалисты при создании интерактивной карты рисков для путешественников, оценить, насколько она отражает реальную картину, представляется затруднительным", — отмечает Ростуризм.
"На основании этой информации Ростуризм оказывает государственную услугу по информированию туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, воспользоваться которой может каждый желающий в установленном порядке, в т.ч. через портал Госуслуг", — добавил представитель пресс-службы.