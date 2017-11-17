Татарстан вошел в десятку лучших регионов России по темпам развития туризма

КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Татарстан вошел в 10 лучших регионов России по темпам развития туризма, заняв пятую строчку рейтинга – после Москвы, Московской области, Приморского края и Санкт-Петербурга, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.

Итоги всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма были обнародованы в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как состояние туристской инфраструктуры, продвижение региональных туристских продуктов, эффективность управления, обеспеченность средствами размещения, привлечение инвестиций и другие.

"Татарстан стал одним из победителей в номинации "10 лучших регионов по темпам роста развития туризма". Диплом за подписью министра культуры РФ Владимира Мединского получил председатель государственного комитета Татарстана по туризму Серей Иванов", — говорится в сообщении.

В числе 10 лучших регионов также Вологодская, Ленинградская, Калининградская, Липецкая области и Краснодарский край.

Татарстан на протяжении последних лет показывает устойчивую положительную динамику по основным показателям развития туризма. По данным госкомтуризма региона, ежегодный темп прироста туристского потока в республику в среднем составляет 13,5%, темп прироста объема реализации услуг в сфере туризма – 17%. В 2016 году турпоток в Татарстан составил 2,9 миллиона человек, поток иностранных туристов — 250 тысяч человек. Объём оказанных услуг в сфере туризма без учета смежных отраслей по итогам 2016 года составил около 11,6 миллиарда рублей. На развитие сферы туризма в Татарстане в 2016 году было выделено 87,8 миллиона рублей.

В 2016 году на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме Татарстан был отмечена дипломом в номинации "Регионы – лидеры российского туризма" всероссийского рейтинга субъектов РФ по развитию туризма.

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