Составлена карта самых опасных стран для туристов в 2018 году

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудники медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, на которой отмечены самые опасные и безопасные для путешественников страны.
На карте, размещенной на сайте компании, государства обозначены различными цветами в зависимости от уровня риска, который ожидает туриста.
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Наиболее опасные для посещения страны отмечены красным цветом – это Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.
Максимально безопасные для туристов государства обозначены зеленым цветом. Ими стали Финляндия, Норвегия и Исландия. Россия, как и Бразилия, отнесена к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".