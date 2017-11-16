Подмосковье получило престижную награду в области туризма

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Подмосковье признано лучшим регионом России по темпам развития туризма, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

"Московская область во всероссийском рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма совершила потрясающий рывок, заняв первое место (в 2016 году — 10-е)", — сообщается в документе. Как указывается в нем, подведение итогов рейтинга и вручение престижной награды состоялось на VI международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие 34,5 тысячи участников из 79 стран мира.

Также в рамках мероприятия заместитель министра культуры РФ Алла Манилова вручила министру культуры Московской области Оксане Косаревой диплом за третье место в рейтинге информационной активности культурной жизни субъектов Российской Федерации, добавляется в материале. Диплом вручен с формулировкой: "За активное участие в реализации проекта "Единое информационное пространство в сфере культуры".