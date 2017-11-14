Шоколад с цветами липы стал официальным сувениром Липецкой области

ЛИПЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Фирменный липецкий шоколад на цветах липы вошёл в тройку лидеров на всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" и стал официальным сувениром Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации области.

В региональном этапе конкурса, проходившем в августе в Белгороде липецкий шоколад завоевал первое место в номинации "Туристический сувенир (еда)" и вышел в финал, который состоялся в Кирове в минувшие выходные.

"Фирменный липецкий шоколад на цветах липы производится два года в мастерской сладостей "Шоколадная фея". Главная его особенность, что это натуральный шоколад, изготовленный ремесленным способом на меланжере с каменными жерновами. Он выпускается небольшими партиями по 10 килограммов, измельчение и обработка одной партии шоколада длится три дня. Шоколад упаковывается в фирменные "почтовые " конверты из крафтовой бумаги с видами Липецка", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечает пресс-служба, в августе этого года липецкий шоколад попробовал ведущий программы НТВ "Поедем, поедим" Джон Уоррен, который по достоинству оценил вкусовые преимущества этого лакомства.

По данным пресс-службы, в регионе идет активная работа по созданию и продвижению гастрономических брендов. В октябре была презентована "вкусная карта" Липецкой области. Каждый муниципалитет представил свои кулинарные изыски. Липецкая область входит в число наиболее привлекательных для гастрономического туризма регионов России.

"Гастрономические праздники за последнее время стали визитной карточкой многих муниципалитетов. Они интересны как местным жителям, так и многочисленным туристам", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.

Другие новости региона читайте здесь >>