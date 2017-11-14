Руденя: Верхневолжье намерено удвоить турпоток через 3-5 лет

ТВЕРЬ, 14 ноя — РИА Новости. Тверская область намерена добиться существенного увеличения количества туристов, посещающих регион.
"Большое значение имеет позиционирование Тверской области в сети интернет. Туристический портал — это, прежде всего, витрина нашего региона. Этот ресурс должен соответствовать современным требованиям профессионального сообщества и самих туристов", — сказал Руденя.
Как напомнили в пресс-службе областного правительства, в настоящее время портал предоставляет гостям региона возможность получить всю актуальную информацию о достопримечательностях, музеях и театрах, местах размещения и питания, интересных событиях, возможных маршрутах Верхневолжья. У портала удобная навигация, есть интерактивная карта региона с возможностью формировать свой собственный маршрут, также учтены и интересы профессионального сообщества.
Кроме того, глава региона поставил задачу сделать портал англоязычным и китайскоязычным, создать на нем отдельные разделы, посвященные детскому туризму, отдыху людей с ограниченными возможностями.