Руденя: Верхневолжье намерено удвоить турпоток через 3-5 лет

ТВЕРЬ, 14 ноя — РИА Новости. Тверская область намерена добиться существенного увеличения количества туристов, посещающих регион.

"На сегодня турпоток в Тверскую область составляет около полутора миллионов человек в год, в течение ближайших трех пяти лет планируется удвоить эту цифру", — сказал губернатор области, выступая на заседании регионального правительства, одним из ключевых вопросов повестки дня которого стало обсуждение перспектив развития туристического портала Верхневолжья, который должен стать основным информационным ресурсом для гостей области, а также способствовать увеличению турпотока в регион.

"Большое значение имеет позиционирование Тверской области в сети интернет. Туристический портал — это, прежде всего, витрина нашего региона. Этот ресурс должен соответствовать современным требованиям профессионального сообщества и самих туристов", — сказал Руденя.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, в настоящее время портал предоставляет гостям региона возможность получить всю актуальную информацию о достопримечательностях, музеях и театрах, местах размещения и питания, интересных событиях, возможных маршрутах Верхневолжья. У портала удобная навигация, есть интерактивная карта региона с возможностью формировать свой собственный маршрут, также учтены и интересы профессионального сообщества.

Кроме того, глава региона поставил задачу сделать портал англоязычным и китайскоязычным, создать на нем отдельные разделы, посвященные детскому туризму, отдыху людей с ограниченными возможностями.

Другие новости региона читайте здесь >>