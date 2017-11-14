Мединский отметил рост популярности "Золотого кольца"

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. По маршруту "Золотое кольцо" в этом году путешествовало пять миллионов туристов, Минкультуры РФ намерено сделать его аналогом списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В этом году главному туристическому маршруту нашей страны, "Золотому кольцу", исполняется 50 лет. Напомню, что само понятие "Золотое кольцо" зародилось в 1960-е годы, когда туризм стал популярной формой досуга, когда советское государство обратило внимание на развитие туризма. И само название – "Золотое кольцо" – очень точно отразило смысл и содержание этого маршрута…" — сказал Мединский на церемонии вручения свидетельств участников национального туристического проекта "Золотое кольцо России", которая прошла в Императорском зале Большого театра во вторник.

Он отметил, что количество туристов на этом маршруте растет: "По кольцу (в этом году) уже путешествовало более пяти миллионов туристов".

По словам министра, Минкультуры РФ проведет ряд комплексных мероприятий, которые призваны сделать "Золотое кольцо" аналогом списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Сегодня мы готовим комплекс мероприятий, которые сделают "Золотое кольцо" не просто информационным брэндом, а, можно сказать, государственным институтом. Мы бы хотели, чтобы это был своего рода аналог списка ЮНЕСКО для нашей страны. (Нужен) тщательный отбор тех городов, которые входят в состав "Золотого кольца", это должна быть не просто большая честь для города, а профессиональное подтверждение наличия необходимой туристической инфраструктуры, логистики, соответствующего бережного отношения к сохранению объектов культурного наследия", — сказал Мединский.

По его словам, уже сформирован совет по стандартизации маршрута "Золотое кольцо", куда приглашены главы администраций городов, входящих в маршрут. Мединский так же вручил первые памятные свидетельства представителям городов, участвующих в национальном туристическом проекте: мэру Ярославля Владимиру Слепцову, главе администрации Ростова (Ярославской области) Андрею Лосю, главе Переславля-Залесского Владимиру Волкову, главе администрации города Владимира Андрею Шохину, главе администрации Суздаля Сергею Сахарову, временно исполняющему обязанности главы города Ивановo Владимиру Пигуте, главе Костромы Юрию Журину, главе Сергиева Посада Дмитрию Демину.

"Как присуждаем, так и будем лишать, если увидим, что, не дай бог, инфраструктура разрушается", — предупредил Мединский.