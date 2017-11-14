Мединский отметил рост популярности "Золотого кольца"

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. По маршруту "Золотое кольцо" в этом году путешествовало пять миллионов туристов, Минкультуры РФ намерено сделать его аналогом списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Он отметил, что количество туристов на этом маршруте растет: "По кольцу (в этом году) уже путешествовало более пяти миллионов туристов".
По словам министра, Минкультуры РФ проведет ряд комплексных мероприятий, которые призваны сделать "Золотое кольцо" аналогом списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По его словам, уже сформирован совет по стандартизации маршрута "Золотое кольцо", куда приглашены главы администраций городов, входящих в маршрут. Мединский так же вручил первые памятные свидетельства представителям городов, участвующих в национальном туристическом проекте: мэру Ярославля Владимиру Слепцову, главе администрации Ростова (Ярославской области) Андрею Лосю, главе Переславля-Залесского Владимиру Волкову, главе администрации города Владимира Андрею Шохину, главе администрации Суздаля Сергею Сахарову, временно исполняющему обязанности главы города Ивановo Владимиру Пигуте, главе Костромы Юрию Журину, главе Сергиева Посада Дмитрию Демину.
"Как присуждаем, так и будем лишать, если увидим, что, не дай бог, инфраструктура разрушается", — предупредил Мединский.