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Туризм
Туризм

Москва остается самым популярным туристическим направлением в России

11:3013.11.2017
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Аналитические данные нескольких систем онлайн-бронирования и продаж, предоставленные ими по запросу РИА Новости, указали на то, что Москва остается абсолютным лидером среди российских туристических направлений для зарубежных путешественников и находится на вершине популярности у российских туристов.

Ранее сообщалось, что, по версии исследовательской компании Euromonitor International, самым привлекательным для туристов городом в 2017 году стал Гонконг, который за год посетили 25,7 миллиона туристов. Москва заняла 49-е место — в 2017 году столицу России посетили 4,6 миллиона туристов.

Отвечая на вопрос РИА Новости о рейтинге туристической популярности среди российских городов, руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев назвал Москву самым популярным зимним направлением в РФ.

Москва — лидер въездного туризма

Опрос, проведенный поисковыми системами, показал, что самым популярным у иностранных туристов среди российских городов в 2017 году ожидаемо стала столица России. Причем некоторые из них указали, что в отсутствие "пляжных" направлений Москва пользует максимальным спросом и у путешественников из России.

По данным системы веб-поиска Skyscanner, топ-3 туристических направлений 2017 года остался неизменным с прошлого года. Для въездного туризма это — Москва, Санкт-Петербург и Владивосток, а для внутреннего — Москва, Сочи и Симферополь.

Менеджер по развитию Skyscanner Дмитрий Хаванский уточнил, что путешественники из-за рубежа стали чаще выбирать направления за пределами Центральной России. Самым заметным стал рост Владивостока — число бронирований авиабилетов в столицу Приморского края увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Также ощутимо возросла популярность Иркутска (+26%) и немного Казани (+4%).

Анализ международного туристического метапоиска momondo.ru показал, что в топ-100 самых популярных направлений в мире вошли три российских города: Москва (21-е место), Сочи (63-е место) и Санкт-Петербург (70-е место).

Представитель momondo.ru в России Ирина Рябовол тоже отмечает, что столица остается самым востребованным городом нашей страны не только среди иностранных туристов, но и среди самих россиян.

"В целом за 2017 год спрос к ней вырос на 6,8%. Москва из года в год привлекает все больше путешественников не только важными культурными достопримечательности, но и тем, что отсюда зачастую дешевле всего можно отправиться в другие города страны", — сказала собеседница агентства.

Крупнейший в России метапоисковик авиабилетов Aviasales.ru выяснил, что большинство зарубежных гостей чаще других запрашивают московское направление, хотя лучшую динамику спроса в 2017 году продемонстрировал Санкт-Петербург. В текущем году спрос на Москву увеличился на 38%, а желание слетать в Северную столицу выразили 42% из числа обратившихся за билетами иностранцев.

"Самым популярным внутренним авианаправлением у иностранных клиентов в 2017 году стала Москва. На них приходится 44% всех оформленных на зарубежных граждан билетов по России. На второй позиции оказались рейсы в Санкт-Петербург (8,7%), а на третьем месте — перелеты в Крым (4,8%)", — рассказала руководитель отдела продаж туров сервиса путешествий Туту.ру Мария Чупина.

Москва остается любимым городом в России у иностранных туристов и по версии российского сервиса онлайн-бронирования Biletix.ru. В тройку лидеров данного рейтинга последовательно вошли — Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.

Лидеры внутреннего туризма

По данным Biletix.ru, в рейтинг популярности направлений среди российских туристов Москва вообще не попала. Там оказались — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Краснодар.

Самым популярным городом России у российских авиапутешественников в 2017 году, по версии Туту.ру, остался Симферополь. Вторым по популярности среди россиян традиционно стал Сочи (6,7% всех проданных по внутренним направлениям авиабилетов), а третье место занял Санкт-Петербург (3,4% билетов).

"В этом году на долю перелетов из Москвы в Крым приходится 7,4% всех проданных на платформе сервиса билетов по внутренним направлениям. Стоит отметить, что за год популярность Крыма у москвичей снизилась почти на 2% (в 2016 году на долю рейсов Москва — Симферополь приходилось 9,2% всех билетов). Еще 1,4% билетов приходится на аналогичные рейсы из Петербурга", — пояснила Чупина.

Если исключить из исследования "пляжные" направления, то Москва опять появляется в списках лидеров чаще всего на первых местах.

Aviasales.ru выяснил, что столица России занимает первую строчку внутреннего рейтинга с показателем прироста по отношению к 2016 году на 33%. Санкт-Петербург занял второе место, но показал лучшую динамику роста (+40%), третье — Краснодар (+31%).

Менеджер по развитию Skyscanner Дмитрий Хаванский отметил, что многие города России показали небольшой спад популярности на внутреннем рынке по сравнению с прошлым годом.

"Так, на внутреннем рынке доля Анапы снизилась на 22%, Симферополя и Калининграда — на 11%, Краснодара — на 8%, Сочи и Новосибирска — на 7%. При этом доля Москвы в общем рейтинге направлений выросла на 9%, на 7% увеличился спрос россиян на билеты в Минеральные Воды, на 6% — в Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.

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