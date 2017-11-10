На туристическом съезде ЯНАО отметили рост интереса к арктическому туризму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Участники первого съезда представителей туриндустрии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который завершился в Салехарде, отметили существенный рост интереса к арктическому туризму, сообщает в пятницу правительство региона.

В течение двух дней более 250 специалистов обсуждали возможности и перспективы развития сферы туризма ямальской Арктики.

"Готовый бренд Ямала – это Арктика", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, руководителя комитета по импортозамещению в туризме при министерстве культуры РФ Майи Ломидзе. Она подчеркнула, что туризм на Ямале уже есть, но его надо немного доработать. По словам Ломидзе, за последние пять лет интерес к арктическому туризму вырос в разы.

"То, что на Ямале туристам будет интересно, у нас сомнений нет. Главное – предоставить высокое качество сервиса и удобную логистику", — цитирует губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина правительство.

Участники съезда перенимали опыт ведущих российских туроператоров, обсуждали возможности и потенциал ямальского туризма, учились выстраивать конструктивный диалог власти и бизнеса. В рамках большой стратегической сессии проходила масштабная работа по составлению "Карты будущего туристской деятельности ЯНАО", где были представлены видеооткрытки муниципальных образований арктического региона, создавались ключевые туристические маршруты и турпродукты ЯНАО.

На стратегической сессии были разработаны ямальские туристические маршруты. Так, ямальцы предложили семейные, бизнес, вип-, индивидуальные и экстремальные туры. Среди основных идей, родившихся у гостей съезда: создание семейного тура на Крайний Север; экскурсии по значимым местам Арктики; weekend на Ямале; олимпиада по национальным видам спорта.

На сегодняшний день в арктическом регионе работают 1 325 объектов туриндустрии. Это 13 национальных общин, которые принимают туристов на своих стойбищах, 84 гостиницы, пять туроператоров, 19 музеев, 13 природных территорий, уточняют власти.

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