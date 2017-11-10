Эксперт оценил шансы отмены системы "все включено" в Турции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Шансов на то, что в Турции могут отказаться от обслуживания в отелях по системе "все включено", практически нет, так как турецким властям и местному бизнесу невыгодно это делать из-за больших убытков, заявила РИА Новости основатель и генеральный директор сети "Даблби" Анна Цфасман.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено". По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

Собеседница агентства считает, что самый большой спрос в Турции именно на отели, где обслуживание организовано по принципу "все включено", поэтому не стоит всерьез воспринимать разговоры об отмене этой системы.

"Ни турецким компаниям, ни турецким властям невыгодно что-то менять, это повлечет большие убытки. Поэтому шансов на отмену системы в обозримом будущем практически нет", — считает Цфасман.