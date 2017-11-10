Эксперт рассказал о внедрении системы "все включено" в российских отелях

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Массового внедрения на территории России отелей, работающих по системе "все включено", не стоит ждать до тех пор, пока не будет найден баланс между качеством услуг и ценами, заявила РИА Новости в пятницу основатель и генеральный директор сети "Даблби" Анна Цфасман.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что считает очень важным развивать систему "все включено" на территории РФ, так как она пользуется большой популярностью среди российских туристов.

Собеседница агентства считает, то массового введения системы "все включено" в российских отелях пока ждать не стоит, так как это потребует серьезных системных изменений.

"Сейчас есть большая разница в соотношении "цена/качество" услуг в Турции и в России – не в пользу нашей страны. Российские курорты либо слишком дорогие (на таком уровне система "все включено" вполне приемлема, но это не массовое применение), либо низкого качества", — пояснила свою мысль Цфасман.

По ее мнению, для того, чтобы компании эффективно смогли бы применять систему "все включено", необходимо найти баланс между качеством услуг и экономией на том, что они будут идти "в комплексе".

"При этом, они должны выигрывать по отношению к аналогичным предложениям в других странах – пока это видится крайне сложной задачей", — резюмировала Цфасман.