Туроператоров призвали информировать клиентов о желтой лихорадке в Бразилии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров информировать туристов о риске заражения желтой лихорадкой в Бразилии, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии, где в штате Сан-Паулу в октябре официально зарегистрировано 50 новых случаев заболевания, 22 из которых подтверждены лабораторно.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию, информировать своих клиентов о риске заражения желтой лихорадкой и о необходимости делать прививки накануне поездки. Ростуризм просит туристов учитывать данную информацию при планировании путешествий в Бразилию", — говорится в сообщении.

В штате закрыты все учебные заведения и ограничен доступ в парковые зоны. Кроме Бразилии подозрительные на желтую лихорадку случаи заболевания с начала года отмечены в Колумбии, Суринаме, Боливии, Эквадоре, Перу и Французской Гвиане. Вирусное заболевание передается человеку через укусы комаров, обитающих в некоторых странах Центральной и Южной Америки.

Ежегодно в мире регистрируется около 200 тысяч случаев желтой лихорадки, из них 30 тысяч заканчиваются летальным исходом.