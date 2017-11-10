Туроператоров призвали информировать клиентов о вспышке легионеллеза в ЕС

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров информировать своих клиентов о вспышке легионеллеза в странах Евросоюза, сообщается на сайте ведомства.

В четверг Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания, зарегистрированных в Испании, Великобритании и Португалии. Министерство здравоохранения Португалии подтвердило факт вспышки легионеллеза в одной из больниц Лиссабона, где заболевание было выявлено у 26 пациентов и двух медработников. Начато расследование причин вспышки, наиболее вероятной являются недостатки в работе системы водоснабжения.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в вышеуказанные страны, информировать своих клиентов об эпидемиологической ситуации", — говорится в сообщении. Кроме того, Ростуризм просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Легионеллезная инфекция характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Заболевание передается в основном воздушно-капельным путем, при этом от человека к человеку инфекция не передается.

Роспотребнадзор в четверг уточнял, что по официальным сообщениям органов здравоохранения испанского острова Майорка с середины сентября по первую декаду октября было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов, отдыхавших в одном из отелей города Пальмановы, и как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом.