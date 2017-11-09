Власти рассказали о разнице цен между турами в Москву и европейские столицы

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Стоимость туристических пакетов в Москву, которые предлагают российские туроператоры, в том числе на зимний сезон, в два-три раза ниже, чем аналогичные турпродукты в других европейских столицах, таких как Париж и Прага, заявил в четверг руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Выступая на пресс-конференции "Открытие зимнего сезона и зимней пассажирской навигации 2017-2018", он отметил, что Москва является единственным мегаполисом в широтах, где замерзают реки, в котором навигация продолжается и зимой. Поэтому существование зимней навигации в Москве остаётся явлением уникальным.

"В прошлом году только в зимний период 150 тысяч гостей… проехались по реке Москве. А если говорить об общем количестве туристов, то в 2016 году столицу России посетило 19 миллионов человек", — сказал Гуляев.

Он отметил, что "город становится не только популярным, но и выгодным туристическим направлением".

"Для сравнения скажу, что цены на пакеты, которые предлагают российские туроператоры, в два-три раза меньше, чем те, которые предлагают их коллеги в других европейских столицах", — подчеркнул чиновник и привёл в качестве примера Париж и Прагу.