Куба планирует снизить цены на отели после восстановления от урагана

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кубинские отели, пережившие страшный ураган "Ирма" 10 сентября 2017 года, после восстановления намерены снизить цены, чтобы начать сезон с хорошим заполнением мест размещения, сообщил в среду советник посольства Республики Куба, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой восстановлению гостиничного сектора после урагана "Ирма" и перспективам развития отношений между Россией и Кубой в сфере туризма, он рассказал, что больше других от урагана пострадали северные острова Кубинской Республики.

"Практически все отели на островах Кайо Кока и Кайо Санта Мария были разрушены. Но уже к 15 ноября откроют двери последние гостиницы, которые ещё находятся на реконструкции", — пояснил Риверон.

"Несмотря на значительные средства, которые были затрачены на восстановление туристических структур после урагана, на Кубе не только не намерены повышать цены на услуги отелей, но собираются их даже снизить. Мы это делаем потому, что хотим начать новый зимний сезон с хорошим заполнением отелей", — заявил представитель кубинского туризма.