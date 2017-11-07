Туристов в Мурманскую область завлекают северным сиянием и лыжными склонами

МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области надеются привлечь в новом зимнем сезоне еще больше туристов из других регионов России и из-за рубежа, предлагая среди прочего горнолыжные склоны мирового уровня, возможность посмотреть северное сияние, а также новый туристический продукт недалеко от Мурманска – зимнее жилище народов Севера иглу с панорамными окнами, сообщили во вторник в правительстве региона.

"Как показывает опыт последних лет, популярность нашего края у туристов растет. Причем не только у россиян, но и у гостей из других стран, нередко довольно далеких", – отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании.

По словам министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольги Кузнецовой, в предыдущие пять лет рост туристского потока составлял не более 3% ежегодно. В последнее время иностранный поток растет. Например, в 2016 году он показал рост 39% по отношению к 2015 и составил почти 40 тысяч человек. Всего же регион в прошлом году посетило 330 тысяч туристов.

"Наибольший рост показателя въезда иностранных туристов в наш регион в 2016 году показала Китайская народная республика. Если в 2015 году к нам приехало 709 человек из Поднебесной, то в 2016 уже более 3 тысяч", — отметили в правительстве.

"Туристы едут к нам в первую очередь посмотреть на северное сияние. Учитывая этот запрос, предприниматели планируют к открытию уникальный объект размещения — домики-иглу с панорамными окнами в 42 километрах от города Мурманска в сторону Териберки", – рассказала Кузнецова.

Несмотря на развитие нового направления, основными туристами, которые приезжают в Заполярье зимой, остаются россияне – любители активных видов зимнего отдыха. Как отмечают в правительстве, самыми популярными городами для туристов в новогодние каникулы традиционно остаются Кировск и Апатиты. Так, по экспертной оценке, в новогодние праздники 2016-2017 года территорию посетили около 20 тысяч человек.

Как рассказал глава администрации Кировска Сергей Свинин, горнолыжный сезон начнется к концу ноября, трассы для этого подготовлены. При этом по его словам, беголыжный сезон уже начался благодаря искусственному снегу. В Кировске тренируются около 300 спортсменов из России и Белоруссии, а 23 ноября здесь открываются всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Хибинская гонка".

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