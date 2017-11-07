Россияне не отказываются от туров во Вьетнам из-за урагана

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жалоб от российских туристов, которые 4 ноября во время урагана "Дамри" находились во Вьетнаме, на горячую линию Федерального агентства по туризму не поступало, не зафиксировано отказов от уже приобретенных туров в эту страну, сообщила в понедельник РИА Новости советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

По меньшей мере 27 человек погибли из-за мощного тайфуна во Вьетнаме. Ранее стало известно об 11 жертвах стихии. Еще 22 человека считаются пропавшими, в их число входят 17 членов экипажа грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Более 600 домов были разрушены, еще почти 40 тысяч повреждены.

Сергеева подтвердила информацию, что в Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о россиянах, пострадавших в результате урагана "Дамри", который обрушился в субботу на южные и центральные провинции Вьетнама.

"На горячую линию в Ростуризме так же не поступало тревожных звонков от россиян, отдыхающих во Вьетнаме, и от их родственников. Туроператоры пока не отмечают отказов от уже приобретенных туров в эту страну", — заявила собеседница агентства.

Она уточнила, что Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией в стране.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность и при необходимости обращаться в посольство России во Вьетнаме", — сказала Сергеева.

По данным Ассоциации Туроператоров России (АТОР), в настоящий момент на всех курортах Вьетнама может находиться около 10-12 тысяч российских туристов.