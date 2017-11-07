Россияне не отказываются от туров во Вьетнам из-за урагана

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жалоб от российских туристов, которые 4 ноября во время урагана "Дамри" находились во Вьетнаме, на горячую линию Федерального агентства по туризму не поступало, не зафиксировано отказов от уже приобретенных туров в эту страну, сообщила в понедельник РИА Новости советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.
Сергеева подтвердила информацию, что в Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о россиянах, пострадавших в результате урагана "Дамри", который обрушился в субботу на южные и центральные провинции Вьетнама.
"На горячую линию в Ростуризме так же не поступало тревожных звонков от россиян, отдыхающих во Вьетнаме, и от их родственников. Туроператоры пока не отмечают отказов от уже приобретенных туров в эту страну", — заявила собеседница агентства.
"Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность и при необходимости обращаться в посольство России во Вьетнаме", — сказала Сергеева.
По данным Ассоциации Туроператоров России (АТОР), в настоящий момент на всех курортах Вьетнама может находиться около 10-12 тысяч российских туристов.