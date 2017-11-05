Ростуризм дал рекомендации россиянам во Вьетнаме из-за тайфуна

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, принимать во внимание погодные условия, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в российской дипмиссии в Ханое РИА Новости сообщили, что россияне не обращались за помощью в посольство РФ во Вьетнаме в связи с тайфуном, обрушившимся на страну, информации о том, что граждане РФ пострадали в результате стихии, также нет.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность и при необходимости обращаться в посольство России во Вьетнаме (тел. +84-24-3833-69-91/92, +84 913 237 330), генеральное консульство России в Хошимине (тел. +84-28-3930-39-36, +84 903 084 588), генеральное консульство России в Дананге (тел. +84-236-382-23-80/381-85-28, +84 947 2000 94)", — говорится в сообщении.

Стихия разбушевалась недалеко от города Нячанг, располагающегося в 500 километрах к югу от Дананга, где должен состояться саммит АТЭС. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более 1 тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Более 600 домов были разрушены, еще почти 40 тысяч повреждены.

Издание Hindustan Times сообщило, что по меньшей мере 27 человек погибли из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, где в понедельник должен начаться саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Еще 22 человека считаются пропавшими, в их число входят 17 членов экипажей грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь.