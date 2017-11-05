Ростуризм дал рекомендации россиянам во Вьетнаме из-за тайфуна

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, принимать во внимание погодные условия, сообщается на сайте ведомства.
"Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность и при необходимости обращаться в посольство России во Вьетнаме (тел. +84-24-3833-69-91/92, +84 913 237 330), генеральное консульство России в Хошимине (тел. +84-28-3930-39-36, +84 903 084 588), генеральное консульство России в Дананге (тел. +84-236-382-23-80/381-85-28, +84 947 2000 94)", — говорится в сообщении.
Стихия разбушевалась недалеко от города Нячанг, располагающегося в 500 километрах к югу от Дананга, где должен состояться саммит АТЭС. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более 1 тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Более 600 домов были разрушены, еще почти 40 тысяч повреждены.
Издание Hindustan Times сообщило, что по меньшей мере 27 человек погибли из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, где в понедельник должен начаться саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Еще 22 человека считаются пропавшими, в их число входят 17 членов экипажей грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь.