Московские власти рассказали, сколько туристов ожидают в год ЧМ-2018

ПЕКИН, 3 ноя — РИА Новости. Власти Москвы ожидают, что поток туристов в российскую столицу в 2018 году составит более 21 миллиона человек, порядка одного миллиона из которых — футбольные болельщики, заявил журналистам в пятницу начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко.

"Мы ждем больше 21 миллиона туристов в Москве, и около 1 миллиона футбольных болельщиков", — заявил он, отметив, что "это большая цифра для Москвы".

При этом он сообщил, что "за 9 месяцев 2017 года поток туристов уже вырос на 30%".

По словам Тихненко, "в целом по миру ежегодно путешествует 138 миллионов человек, так что у нас есть большой потенциал, и мы надеемся, что чемпионат мира-2018 станет скачком для роста потока туристов".

Власти российской столицы отмечают высокую заинтересованность посещения города у иностранных и российских туристов, которые часто заявляют о желании повторно посетить Москву.

"Желание вернуться в Москву высказывают 96% туристов, только 4% заявили, что они повторно не приедут, 31% приехавших в Москву сказали, что они приехали повторно", — добавил Тихненко.