Туроператор сомневается, что Турция откажется от системы "все включено"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новост. Туристический бизнес Турции не согласится на отказ от обслуживания в отелях по системе "все включено", так как именно оно остается наиболее привлекательным элементом отдыха в этой стране не только для российских, но и для европейских туристов, сообщил в четверг РИА Новости генеральный директор НТК "Интурист" Виктор Тополкараев.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено". По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

"Я считаю, что с точки зрения Конфедерации торговцев и ремесленников Турции, это заявление было сделано вполне серьезно, но с точки зрения туристического бизнеса – это несерьезно. Можно ставить разные эксперименты, но для Турции, на фоне падающего турпотока из европейских стран, устраивать новые эксперименты с российским рынком, который своим ростом фактически компенсирует потери европейских направлений, было бы неразумно", — сказал Тополкараев.

"У российского туриста Турция однозначно ассоциируется с системой "все включено", в этом, во многом, и состоит привлекательность этого направления. Я не думаю, что в Турции кто-нибудь пойдет на отказ от системы "все включено"", — считает он.

Тополкараев напомнил, что подобные призывы звучат не первый год, и не только в Турции. "Их инициируют не только торговцы и ремесленники, но и рестораторы, при этом отельеры хорошо понимают, что такая отработанная и апробированная система остается одним из самых привлекательных элементов, ради которых туристы едут в турецкие отели", — пояснил он, уточнив, что систему "все включено" любят туристы не только из РФ, но и из Европы.