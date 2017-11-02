Ростуризм заявил, что россиян обрадует послабление визового режима Францией

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские туристы позитивно воспримут сокращение сроков выдачи Францией краткосрочных шенгенских виз до 48 часов, особенно с учетом, что это делается накануне рождественских праздников и начала горнолыжного сезона, сообщила РИА Новости в четверг советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

Во французском посольстве в РФ сообщили РИА Новости, что Франция с четверга начала выдавать россиянам краткосрочные шенгенские визы за 48 часов в случае подачи документов в Москве, в случае подачи документов в других визовых центрах в РФ к этому сроку надо добавить время транспортировки заявок до Москвы и обратно.

"Любые послабления и упрощения визовых процедур приводят к росту турпотока в соответствующую страну. С учетом грядущих рождественских праздников, зимних каникул и начала горнолыжного сезона, сокращение Францией сроков выдачи краткосрочных виз будет воспринято позитивно российскими любителями отдыха в этой стране", — прокомментировала ситуацию собеседница агентства.

"Российским туристам, безусловно, интересно решение французских властей сократить срок выдачи въездных виз до 48 часов, особенно с учетом того, что французскую визу не так просто было получить", — сказала Сергеева.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), до сегодняшнего дня Франция оформляла визы за 7-10 дней.