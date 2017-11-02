Ростуризм заявил, что россиян обрадует послабление визового режима Францией

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские туристы позитивно воспримут сокращение сроков выдачи Францией краткосрочных шенгенских виз до 48 часов, особенно с учетом, что это делается накануне рождественских праздников и начала горнолыжного сезона, сообщила РИА Новости в четверг советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.
"Любые послабления и упрощения визовых процедур приводят к росту турпотока в соответствующую страну. С учетом грядущих рождественских праздников, зимних каникул и начала горнолыжного сезона, сокращение Францией сроков выдачи краткосрочных виз будет воспринято позитивно российскими любителями отдыха в этой стране", — прокомментировала ситуацию собеседница агентства.
"Российским туристам, безусловно, интересно решение французских властей сократить срок выдачи въездных виз до 48 часов, особенно с учетом того, что французскую визу не так просто было получить", — сказала Сергеева.
По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), до сегодняшнего дня Франция оформляла визы за 7-10 дней.