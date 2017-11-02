В Таиланде не будут наказывать за курение на пляжах в первые 90 дней указа

БАНГКОК, 2 ноя – РИА Новости. Министерство национальных ресурсов и окружающей среды, головная организация в исполнении указа о запрете курения на популярных пляжах Таиланда, в первые 90 дней действия указа не будет наказывать нарушителей, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Указ, вступивший в силу 1 ноября и введенный в рамках закона о морских и береговых ресурсах 2015 года, предполагает уголовную ответственность за курение на более чем 20 морских пляжах. Как и во всех случаях нанесения ущерба окружающей среде в море и на берегу, нарушителей указа о курении на пляжах ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года и/или денежный штраф в размере до 100 тысяч таиландских бат (примерно 3 тысячи долларов).

Представители министерства неоднократно заявляли, что если указ окажется эффективной мерой борьбы с засорением пляжного песка и дренажных систем, запрет на курение будет введен на всех пляжах Таиланда.

Указом запрещено курить на пляжах Ме Пхим в провинции Районг, Лем Синг в провинции Чантхабури, Джомтиен, Паттайя и Бангсен в провинции Чонбури, на пляжах острова Ко Си Чанг в той же провинции, Ча-Ам в провинции Пхетчабури, Хуа Хин и Кхао Такиап в провинции Прачуап Кирикхан, Патонг на острове Пхукет, Бо Пхут на острове Самуи и на всех пляжах острова Ко Тао в провинции Сураттхани, Сай Ри в провинции Чумпхон, Чалатхат в провинции Сонгкла, Тха Ва Сукри в провинции Паттани, пляжах островов Ко Кхай Най, Ко Кхай Нок и Ко Яо в провинции Пханга, пляжах Пхра Э и Кхлонг Дао острова Ланта в провинции Краби.