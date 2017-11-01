Турпоток из Китая в Россию за 9 месяцев вырос на 24%, до 840 тысяч человек

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Турпоток из Китая в Россию по безвизовому обмену за 9 месяцев 2017 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 840 тысяч человек, сообщается в материалах Федерального агентства по туризму.

"За 9 месяцев 2017 года Россию посетило порядка 840 тысяч туристов из Китая в рамках безвизового обмена, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост въездного турпотока обусловлен значительным интересом граждан Китая к российским достопримечательностям и культурно-познавательному туризму в целом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы чаще всего посещали Москву (296 тысяч визитов, +15% к результатам прошлого года), Приморский край (184 тысячи, +9%) и Амурскую область (93 тысячи, +36%). Значительно вырос турпоток из Китая на Байкал, почти 50 тысяч китайцев посетили Иркутскую область. Более 34 тысяч туристов отдохнуло в Забайкальском крае и более 23 тысяч китайцев посетили Новосибирскую область. При этом особое внимание туристы проявляют к достопримечательностям, связанным с Октябрьской революцией.

Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем действует с 29 февраля 2000 года. В соответствии с его условиями группы от 5 до 50 человек могут находиться на территории страны пребывания до 15 суток по общему групповому списку без оформления индивидуальных туристических виз.

"Значительный рост турпотока из Китая, который наблюдается в последние годы в России, связан со многими факторами: активным продвижением нашей страны на китайском туристском рынке, повышением уровня сервиса для туристов из КНР, диверсификацией турпродукта и, разумеется, безвизовым групповым туристским обменом", — говорит руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"Ключевыми задачами с точки зрения дальнейшего развития въездного туризма из Китая является расширение географии поездок и спектра предложений для китайских путешественников, в том числе за счет экологических, сельских, гастрономических и промышленных туров", – добавил он.