В Крыму разрабатывают закон об амнистии теневых отельеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Власти Крыма разрабатывают закон об амнистии владельцев отелей, ведущих свою деятельность вне налоговой и законодательной базы республики, сказал журналистам в Симферополе министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

До 70% туристического потока в Крыму обслуживаются в "теневом" секторе, сообщил Волченко. По его словам, оборот средств в этом секторе – десятки миллиардов рублей.

"Правительством республики разрабатывается ряд мер по своеобразной амнистии незарегистрированных баз размещения в течение 3-5 лет, в обмен на регистрацию – разработка со стороны органов госвласти смягчения норм для вхождения их в законодательное поле", — сказал Волченко.

По данным министра, прямые поступления от официальных и зарегистрированных средств размещения в Крыму за год выросли более чем на 8%.

"Но мы понимаем, что у нас основной задел роста (доходов) находится именно там (в незарегистрированных отелях — ред.)", — сказал Волченко.

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