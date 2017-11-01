Эрдоган: в 2017 году Турцию посетили 3,5 миллиона российских туристов

АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Число российских туристов в Турции в этом году достигло 3,5 миллиона человек, что свидетельствует о том, что туристический сектор преодолел существовавшие ранее проблемы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.

"Туризм – очень чувствительный сектор, события в регионе на него влияют сразу же. Мы это на себе почувствовали. В 2015 году число туристов, приехавших в Турцию, достигло 40 миллионов, в 2016 – снизилось до 25 миллионов. Но в этом году за 9 месяцев у нас уже 26 миллионов гостей. Сектор приходит в себя. Худшее в туристическом секторе уже позади, теперь только подъем. Судя по тому, что число российских туристов приблизилось к 3,5 миллиона, значит, проблемы в этом направлении решены", — сказал Эрдоган, выступая на Совете по туризму в Анкаре.

По данным министерства культуры и туризма Турции, число российских туристов, посетивших Турцию за восемь месяцев этого года, составило 3,33 миллиона человек, что в девять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Россияне вышли на первое место среди прибывших на отдых в страну иностранцев. Всего в январе-августе 2017 года Турцию посетили 22 миллиона граждан иностранных государств, что на 26,4% больше, чем в прошлом году. При этом число туристов из стран Западной Европы по сравнению с прошлым годом сократилось.

В прошлом году туристическая отрасль Турции пережила серьезный кризис из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с РФ. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны на девять месяцев из-за кризиса в отношениях двух стран после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. В связи с этим падение турпотока из РФ в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%.