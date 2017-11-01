Россия намерена развивать систему "все включено"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму считает важным развивать обслуживание в отелях по системе "все включено" и распространять его на различные территории России, повышая таким образом конкурентоспособность отечественного турпродукта на мировом рынке, заявил в среду глава ведомства Олег Сафонов.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено". По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

"Отказаться или нет от системы "все включено" при обслуживании в отелях – это дело наших турецких коллег. Однако мы считаем очень важным распространять эту систему на территории Российской Федерации, так как она пользуется большой популярностью среди российских туристов", — сказал Сафонов РИА Новости.

Он напомнил, что процесс внедрения системы "все включено" уже идет в Краснодарском Крае, где в эту работу включаются туроператоры и отельеры.

"Внутри страны мы собираемся эту систему развивать, так как считаем, что это приведет к созданию конкурентоспособного турпродукта, который является популярным среди российских туристов", — продолжил Сафонов.

"Какие решения по этому вопросу примут наши коллеги в Турции – это их суверенное дело. Эта тема остается дискуссионной, решений никаких в Турции не принималось, а мы в Российской Федерации считаем необходимым систему "все включено" развивать и распространять ее на разные территории нашей страны, тем самым повышая конкурентоспособность России на мировом туристическом рынке", — резюмировал руководитель Ростуризма.