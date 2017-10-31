АТА: отказ от системы "все включено" в Турции снизит спрос на рынке России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Масштабный отказ от обслуживания в турецких отелях по системе "все включено", к которому призывает Конфедерация торговцев и ремесленников страны, отрицательно скажется на спросе в России на это направление, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено". По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

"Если в Турции вдруг решат отказаться от системы "все включено" в отелях частично или полностью, то это отрицательно скажется на спросе в России на это направление. Так как для наших туристов такое обслуживание очень удобно, они к нему привыкли и оценили", — сказала собеседница агентства.

Осипова напомнила, что Турция была первой страной, которая внедрила обслуживание "все включено", и если она откажется от него в большом масштабе, то это будет воспринято нашими потребителями как понижение сервиса.

"Такой шаг, если в Турции на него решатся, обязательно повлечет за собой заметное снижение спроса на это направление. Применение системы "все включено" очень удобно для семейного отдыха, особенно для семей с маленькими детьми, так как такие отели прекрасно организованы, прежде всего в плане питания и в плане работы с маленькими постояльцами", — прокомментировала ситуацию представитель АТА.