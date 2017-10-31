Не "Черное", а "Гостеприимное": в Абхазии предложили переименовать море

СУХУМ, 31 окт – РИА Новости. Черное море необходимо переименовать в Гостеприимное – такое мнение в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия высказал доцент Абхазского государственного университета, юрист Рамгар Маршан.

"Это противоестественное название для нашего моря, в шторм любое море становится черным", — сказал он.

Ученый отметил, что слово "черный" употребляется в двух значениях: для обозначения цвета и в переносном смысле."К примеру, говорят – "черная душа", "черный человек" и так далее. Раз море не имеет черного цвета, значит, оно имеет второе значение, которое противоречит жизни региона и не соответствует действительности", — уверен Маршан.

На протяжении истории Черное море неоднократно меняло название. Греки называли его Понт Эвксинский — "Гостеприимное море", и на этом строит свое предложение юрист, так как это наиболее известное историческое название.

"Об этом говорит и то, что русские, пришедшие на его берега, называли море Понтским. На протяжении истории были и другие названия — Скифское, Синее, Таврическое, Негостеприимное, Святое", — отмечает ученый.

По мнению Рамгара Маршан, наиболее вероятно, что название "Черное море" дали турки, которые приходили на его берега, чтобы покорить местное население. Они встречали со стороны черкесов и адыгов такое ожесточенное сопротивление, что и море прозвали Караден-гиз — "Черное, негостеприимное".

Ученый предлагает причерноморским странам России, Украине, Турции, Болгарии, Румынии и Грузии заменить название моря "Черное" на "Гостеприимное" и перейти в документах и картах на новое название.

"Гостеприимное побережье привлекательнее и выгоднее для туристов, инвесторов и жителей, чем "черноморское" побережье. Учитывая то, что нынешнее название моря утвердилось в других исторических условиях, когда курортов на его побережье не было, необходимо пересмотреть название моря", — считает Маршан.

В 1996 году 31 октября было объявлено Международным днем Черного моря, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите.

Документ был разработан после всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями, и есть опасность разрушения уникальных природных комплексов водной территории.

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