Эксперт рассказал о снижении турпотока в Каталонию после референдума

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Объем международных бронирований авиабилетов в Каталонию с начала октября 2017 года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за нестабильной обстановки в регионе, сообщается на сайте международной исследовательской компании ForwardKeys.

"Внутренние политические волнения почти всегда сдерживают иностранных туристов, поэтому мы наблюдаем сейчас (с начала октября) обвал бронирования авиабилетов в Каталонию на 22%. Это также скажется и в других регионах Испании, так как многие туристы, прибывающие в Каталонию, продолжают оттуда путешествия по всей стране", — заявил генеральный директор ForwardKeys Оливье Джагер.

"Если политический кризис обострится, боюсь, что мы увидим дальнейшее снижение туристического спроса. Эта тенденция вызывает серьезную озабоченность, потому что путешествия и туризм составляют более 14% ВВП, что очень ощутимо для экономики Испании", — считает он.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.