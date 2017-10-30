Музеи и фестивали Татарстана стали победителями премии событийного туризма

КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник в Татарстане завоевал гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017, в числе победителей и призеров еще несколько проектов из Татарстана, сообщает госкомитет республики по туризму.

"В категории "Музейно-выставочные комплексы" гран-при у Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, первое место занял государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" и второе место — государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск", — говорится в сообщении.

В номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности" тоже не осталось без победителей среди проектов из Татарстана. В частности, гран-при завоевал межрегиональный реконструкторский фестиваль "Восток-Запад: отечественные войны России", третье место — военно-исторический фестиваль "1551. Становление государства Российского".

Второе место в категории "Туристическое событие в области гастрономического туризма" было отдано ежегодному гастрономическому фестивалю "Свияжская уха". Фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса "Окно в Париж" получил "серебро" в номинации "Театрализованные шоу и карнавалы". Победителем в категории "Туристическое событие деловой направленности" стал форум для профессионалов event-индустрии Winter Event Forum.

Лучшими в номинации "Молодежное туристическое событие" были объявлены всероссийский фестиваль "Скорлупино (гран-при) и фестиваль креативных санок "SUNNYФЕСТ" (третье место). Также был отмечен Третий гастрономический фестиваль "Вкусная Казань" — первое место в категории "За наиболее успешное взаимодействие с туристическим бизнесом".

Всего в 2017 году на соискание национальной премии Russian Event Awards было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. Финалисты национальной премии были определены по результатам региональных конкурсов, прошедших в Казани (Приволжский и Уральский федеральные округа), Иркутске (Сибирский и Дальневосточный) и Владимире (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа). В финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 вышли 197 проектов из 48 регионов.

В прошлом году проекты из Татарстана также становились победителями премии. В их числе всероссийский форум туристских волонтеров "I.Pro" и гостинично-развлекательный комплекс "Казанская Ривьера". Отдельным гран-при в специальной номинации "За наиболее успешное взаимодействие с туристическим бизнесом" был отмечен всероссийский фестиваль средневекового боя "Великий Болгар".

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