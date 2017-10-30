В Крыму займутся оздоровлением россиян по советским стандартам

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Крыму создали новый алгоритм оценки эффективности санитарно-курортного лечения, основанный на советских разработках. Об этом РИА Новости Крым рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-физиотерапевт Владимир Ежов.

По его словам, специалисты уже давно работают над эффективной методикой, которая могла бы наглядно продемонстрировать, насколько меняются показатели здоровья у пациентов санаториев.

"Эти разработки уходят еще в 60-70-е годы. Последние 30 лет никто не пытался оценить в цифрах и в показателях конкретного человека, что с ним происходит в процессе пребывания на курорте. Мы пытаемся это сделать. Первые результаты свидетельствуют о том, что по ряду функциональных показателей люди обретают новый уровень здоровья, и мы это хотим показать", — пояснил врач.

Он отметил, что методика будет представлена на V Международном туристском форуме "Открытый Крым", который стартует 2 ноября в Ялте.

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