Россия и Турция договорились оперативно помогать попавшим в беду туристам

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Новые меморандумы, которые Альянс туристических агентств (АТА) подписал в ходе девятой выездной конференции АТА в турецкой Анталье с Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB) и с Федерацией отельеров Турции (TUROFED), помогут не только обмениваться актуальной информацией в туристической сфере двух стран, но и оперативно решать проблемы туристов, оказавшихся в затруднительных ситуациях, сообщила в понедельник РИА Новости исполнительный директор АТА Наталия Осипова.

В ходе девятой выездной конференции АТА в Анталье исполнительный директор АТА Наталья Осипова и член правления TURSAB Нуман Олькар подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу, стороны договорились совместно продвигать возможности туризма обеих стран путем обмена информацией, участием в публичных мероприятиях в сфере туризма, поощрением сотрудничества между турагентствами, проверкой благонадежности компаний, подготовкой квалифицированных кадров и прочими мерами.

Был также подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве АТА, всероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и TUROFED, в котором стороны договорились способствовать установлению и расширению деловых контактов в сфере туризма между странами, осуществлять информационный обмен, в том числе о новых проектах и других инициативах, которые могут быть полезны какой-либо из сторон.

Исполнительный директор АТА считает, что подписание данных соглашений стало главным итогом конференции в Анталье, поскольку такое сотрудничество позволит российскому турагентскому сообществу находиться в непосредственном контакте с туристическими компаниями и отельерами Турции.

"Агентства работают с туристами, они помогают подобрать им тот или иной тур и отправляют их в путешествия. Если во время отдыха происходит что-то негативное или идет не так, то туристы в первую очередь обращаются с просьбами и жалобами в агентства", — рассказала Осипова.

Она напомнила, что лето 2017 года в Турции было омрачено рядом серьезных негативных событий.

"Мы пережили ряд конфликтов, связанных с незаселением или выселением российских туристов из-за банкротства туроператора TED Travel, уход с рынка авиакомпании "ВИМ-Авиа" и ажиотаж вокруг мнимой эпидемии вируса Коксаки. Многие случаи, связанные с этими проблемами, нам пришлось решать "в ручном режиме" непосредственно с представителями турецкого турбизнеса. Подписание этих меморандумов, безусловно, поможет оперативно решать подобные спорные случаи и даже предотвращать их", — заверила Осипова.