Сепаратизм путешествию не помеха: туристов ситуация в Каталонии не тревожит

БАРСЕЛОНА, 29 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Акции в поддержку независимости Каталонии и митинги противников этого не останавливают туристов, едущих в Барселону за хорошей погодой, вкусной едой и новыми впечатлениями.

Что происходит?



Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и жителями: каталонские власти сообщили о 893 пострадавших участниках голосования, МВД — о 431 пострадавшем правоохранителе. Независимость от Испании, по данным каталонского правительства, поддержали 90,18% проголосовавших, явка составила 43,03%.

Каталонский парламент в минувшую пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе главы правительства Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. В субботу Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.

В воскресенье в Барселоне прошла масштабная акция протеста против независимости Каталонии, на улицы города вышли, по разным подсчетам, от 300 тысяч до 1,1 миллиона человек.

Пока местные жители мирно, но громко выражали своё мнение на одной из городских площадей, многочисленные туристы продолжали наслаждаться погожим осенним днём, прогуливаясь по улочкам, обедая на террасах ресторанов под тёплым солнцем и покупая сувениры.

Хороший отдых



Для пары гостей из Израиля напоминанием о поездке в Испанию станет большой национальный флаг страны размером с банное полотенце — такие продавали предприимчивые торговцы на улицах рядом с местом проведения митинга.

"Бояться протестов? В нашей стране постоянно погромы и войны, мы даже к ним привыкли. А тут все мирно и спокойно совсем. Даже не думали отменять поездку — из-за чего отменять-то?" — рассказали они корреспонденту РИА Новости.

Однако некоторое беспокойство акция протеста у них вызвала — не пропустить бы самолет из-за перекрытого города. "Наш опыт показывает, что после таких событий может быть трудно уехать. Но организаторы нашего путешествия обещали что-нибудь придумать. Надеемся, что они предусмотрят все, и мы не опоздаем", — отмечают собеседники.

Молодым супругам из Германии до отъезда ещё далеко — утром в воскресенье они только прилетели в Барселону. Сразу после прилёта отправились лакомиться местными деликатесами.

"Мы здесь в долгожданном отпуске и стараемся не думать о политических событиях, их и в нашей стране хватает с лихвой, поэтому хотели отдохнуть и сконцентрироваться на еде. Здесь так вкусно!" — рассказывает мужчина, потягивая каву — испанское игристое вино — на солнечной улице.

В разговор вступает его жена. Девушка считает, что ситуация с независимостью Каталонии "очень и очень серьёзная".

"Это важное событие как для самой Каталонии, так и для всей Испании — люди борются за свою идею, пытаются сами решить свою судьбу и определить своё будущее", — говорит она.

Туристка из Франции, где вопрос независимости некоторых регионов пока стоит не так остро, напротив, не считает каталонскую борьбу за свободу чем-то заслуживающим внимания.

"Вы знаете, я далека от этой политики. Главное, чтобы люди были счастливы — в составе ли Испании, отдельно ли — все равно", — улыбаясь, заявляет она.

Журналисты вместо туристов

Улицы Барселоны не кажутся пустыми даже несмотря на то, что высокий туристический сезон уже закончился — иностранцев тут достаточно.

Но сотрудница одного из отелей рассказала РИА Новости, что в первые дни после референдума о независимости бронирования отменялись одно за другим.

"Поток туристов упал, они просто отменяли брони и не приезжали. Но убытки мы частично покрыли за счёт ваших коллег. Журналистов сюда понаехало очень много!" — добавила женщина.

Как ранее сообщал советник по туризму каталонской столицы Августи Колом, Барселона столкнулась с ощутимым падением туристического интереса. По сведениям отельеров, в пиковые моменты отмены составляли до 20% от общего числа бронирований.

Взгляд изнутри



Для украинской семьи ситуация в Каталонии — повод для долгих разговоров. Справедливости ради, стоит отметить, что они все-таки не туристы, а жители Барселоны, хоть и переехали сюда совсем недавно.

На вопрос о том, насколько безопасна обстановка в городе для семьи с маленькими детьми, их мама, не задумываясь, отвечает, что все нормально.

"Днём вообще никаких проблем нет — все проходит мирно, никто никого не бьет, ничего такого. Вечером может быть немного некомфортно — некоторые люди, часто под воздействием алкоголя, иногда пытаются устроить провокации. Но мы просто избегаем этих мест", — рассказывает собеседница.

Ее супруг, впрочем, считает, что текущая ситуация может несколько ухудшиться.

"Здесь 17 тысяч местных полицейских (Mossos), но сейчас прибыли ещё 10 тысяч (сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии – ред.) из других регионов. Вот если они попытаются что-то сделать… Оружия у них нет, стрелять не будут, но если, например, несколько тысяч человек встанут перед правительственными зданиями, что с ними будут делать?" — полагает он.

Рассуждая по вопросу о независимости автономного сообщества, он выделяет две ключевых болезненных точки: конфликт на почве языков и экономическая ситуация.

"Здесь сейчас очень похоже на ситуацию после распада СССР, скажем, в Латвии. Это все созданные искусственно проблемы. Ускоренная индустриализация, строительство заводов. Люди приехали, к ним вопросов нет. Но на латышском они не говорили, а потом что с ними стало", — напоминает он.

Аналогичная ситуация и в Каталонии: "жители региона — потомки мигрантов".

"Здесь действуют как триста лет назад, после 1714 года (после Войны за испанское наследство, по итогам которой каталонцы утратили автономию – ред.). Каталонцы тогда проиграли, все законы насаждены победителями. А кому из проигравших такое понравится?" — задается вопросом собеседник.

Спустя три столетия после того, как королевство Арагона и Каталонии прекратило своё существование, вопрос о независимости региона снова оказался на повестке дня. И сказать о том, как будут развиваться события дальше, пока не может никто.