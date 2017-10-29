Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность из-за урагана в Германии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ростуризм призывает россиян, находящихся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности из-за режима ЧС, введенного в связи с ураганом "Герварт", сообщается на сайте Ростуризма.

Как сообщает пожарная служба Берлина, на Германию обрушился ураган "Герварт", в связи с чем в немецкой столице введен режим ЧС. По информации СМИ, ураган также затронул некоторые районы Чехии.

Ростуризм сообщает, что в Берлине и ещё нескольких федеральных землях ограничено движение железнодорожного транспорта. Также из-за шквалистого ветра и упавших деревьев в некоторых районах Германии и Чехии возникли проблемы с электроснабжением и были перекрыты автомобильные трассы.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров предупреждать своих клиентов о неблагоприятной климатической обстановке.