Турция ожидает в этом году до пяти миллионов туристов из России

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Число посетивших Турцию российских туристов может достичь в этом году 5 миллионов человек, заявил в четверг РИА Новости заместитель министра культуры и туризма Турции Омер Арысой.
По словам замминистра, отношения между Россией и Турцией в области туризма встали на прочные рельсы.
"На этом заседании мы обсуждали варианты сотрудничества по круизным маршрутам в Черном море, обсудили план действий в сфере туризма на 2018-2019 годы, также обговорили проекты реализации перекрестного года культуры. Очень важно для обеих стран, чтобы туристы из России приезжали не только в Анталью, а турецкие туристы не ограничивались только Москвой и Петербургом, но и посещали новые места. Мы будем сотрудничать в вопросах расширения туристических маршрутов", — отметил собеседник агентства.