В Турции в этом году погибли 125 российских туристов, сообщили в Ростуризме

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 окт — РИА Новости. Количество случаев со смертельным исходом среди российских туристов в Турции за 2017 год составило 125 человек, что говорит о необходимости повышения мер безопасности в этой стране с учётом мирового опыта, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Собеседник агентства рассказал, что на 11-м заседании рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией, которое состоялось в четверг в Анталье, основным вопросом остался вопрос безопасности.

"Мы с сожалением вынуждены констатировать, что в 2017 году в этой стране погибло 125 граждан России — это очень много. Мы считаем, что нужно Турции нужно предпринимать все необходимые меры с точки зрения мирового опыта для того, чтобы сокращать число таких летальных случаев", — прокомментировал ситуацию Сафонов.

"Представители турецкой стороны признают нашу озабоченность и согласны совместно с нами продолжать работу по обеспечению безопасности российских туристов", — подчеркнул он.