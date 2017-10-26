Россия и Турция готовят новое межправсоглашение по туризму

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 окт — РИА Новости. РФ и Турция проводят роботу по подготовке нового межправительственного соглашения по развитию туризма, заявил РИА Новости в четверг руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Собеседник агентства рассказал, что в четверг в Анталье состоялось 11-е заседание рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией.

"Мы подвели первые итоги высокого туристского сезона 2017 года, рассматривали вопросы безопасности, санитарно-эпидемиологическую обстановку в Турции, развитие круизного туризма в черноморском регионе между нашими странами, вопросы развития межрегионального сотрудничеств", — сообщил он и уточнил, что по итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

"Мы ведём работу по подготовке нового межправительственного соглашения по развитию туризма между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Дело в том, что предыдущее соглашение было подписано в 1995 году, с тех пор прошло 22 года и условия развития туризма сейчас уже несколько иные", — отметил Сафонов.