Руденя: турпроект "Завидово" привлечет еще больше туристов в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 26 окт — РИА Новости. Новый этап реализации проекта "Завидово" на территории особой экономической туристско-рекреационной зоны в Конаковском районе Тверской области позволит увеличить туристический поток в регион, выстроить необходимую инфраструктуру и создать новые рабочие места, заявил в четверг губернатор области Игорь Руденя на встрече с председателем совета директоров девелопера проекта — Группы компаний "Агранта" Сергеем Бачиным.

"Начался новый этап проекта "Завидово", который предполагает комплексное развитие территории, а также создание аквапарка. В свою очередь мы завершаем ремонт дороги, которая ведет в Конаково. Наша главная задача — расширить туристический поток в Тверскую область, выстроить необходимую инфраструктуру, создать новые рабочие места", — привели слова Рудени в пресс-службе облправительства.

По словам Бачина, в этом году компания открыла в Завидово туристический кемпинг и приступила к проекту "Завидово-парк"". В проект включены несколько гостиничных комплексов, конгресс-холл и аквацентр, строительство которого планируется вести поэтапно. Инвестиции в первую очередь центра водных развлечений составят около 6 миллиардов рублей.

Проект "Завидово" входит в состав туристско-рекреационного кластера "Верхневолжский", в который также включены "Тверь Marina" (Калининский район), "Конаково Ривер Клаб" (Конаковский район).

Общие инвестиции в проект "Завидово" составляют более 10 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.

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