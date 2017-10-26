АТА просит не выселять туристов из отелей при банкротстве туроператора

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 окт — РИА Новости. Член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян призвал турецких отельеров не выселять туристов из гостиниц до конца срока оплаченной поездки в случае банкротства туроператора, который не расплатился за проживание своих клиентов, так как в такой ситуации есть вина самих структур размещения.

Выступая на 9-й выездной конференции АТА в четверг, он напомнил, что летом 2017 года произошло банкротство туроператора Ted Travel.

"Ничего нового, случилось то, что мы привыкли видеть каждый год, это многолетняя массовая проблема. Когда происходит банкротство того или другого туроператора, отели тут же вспоминают, что туроператор не проплатил им деньги, и начинается массовое выселение людей", — сказал Мкртчян.

Он уточнил, что люди вообще ни в чем не виноваты, так как они оплатили агентствам деньги, агентства перевели их туроператору, а туроператор забыл перечислить эти деньги в отель.

"Я считаю, что в данной ситуации виноват отель. Туроператор тоже виноват, но если его уже нет, то на его костях не станцуешь. А почему отели не взяли деньги с туроператора вовремя? Не хотят ли отели понять, что это бизнес-риски? Не взяли отели оплату с туроператора — это их беда. А люди не виноваты, так как они заплатили деньги еще полгода назад", — прокомментировал ситуацию спикер.

"Я хочу, чтобы это услышали турецкие отельеры. Должно быть правило: ни в коем случае не выселять людей из-за банкротства того или иного туроператора. Абсолютное правило — никаких выселений туристов до конца срока. Они все оплатили, а если ты не взял эти деньги с туроператора — это уже твоя проблема", — резюмировал Мкртчян.