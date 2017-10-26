АТА предлагает создать в Анталье представительство Роспотребнадзора

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 окт — РИА Новости. Туристические агентства предлагают открыть в Анталье, которая остаётся самым популярным направлением у российских туристов, филиал Роспотребнадзора, чтобы на месте мониторить эпидемиологическую ситуацию и не допускать в разгар сезона появления массовых заболеваний среди туристов, как это было с вирусом Коксаки, заявил в четверг член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Выступая на Девятой выездной конференции АТА в четверг, он рассказал, что когда в начале августа 2017 года в России появилась информация о вирусе Коксаки, тут же снизились продажи на 15-20%, восстановились они только к концу августа.

"Мы не специалисты, был это вирус или не был, мы не знаем. Допустим, что вирус был. Неужели нельзя было предупредить появление этого вируса? Каждый год болеют люди в Турции, болеют они и в России", — отметил Мкртчян.

Он уточнил, что когда вирус появился, МИД РФ "ни в какие колокола не бил", консульство РФ в Анталии тоже молчало, а тревогу забил Роспотребнадзор.

"Если Турция у россиян пользуется таким спросом, если Анталья — это направление номер один у российских туристов, то почему бы не создать представительство Роспотребнадзора именно в Анталье. То есть, создать специальный пункт, который начнёт мониторить ситуацию не в августе, а начиная с января. Тогда мы будем своевременно иметь объективную картину эпидемиологической обстановки, и в разгар сезона не будут появляться никакие вирусы", — предложил представитель АТА.