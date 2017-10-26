В Госдуму внесли законопроект об "экстремальном туризме"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, который вводит в российское законодательство понятие "экстремальный туризм".

Соответствующие поправки Мурат Хасанов (комитет по туризму), Адальби Шхагошев (международный комитет) и Светлана Бессараб (социальный комитет) предлагают внести в закон "Об основах туристической деятельности".

В законопроекте устанавливается, что "экстремальный туризм – вид туризма, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источниками повышенной опасности".

Как поясняют авторы, инициатива направлена на введение понятия "экстремальный туризм" для дальнейшего законодательного регулирования этого вида туристической деятельности, обеспечения безопасности любых видов туризма, защиты прав и законных интересов россиян и иностранцев, занимающихся туризмом на территории России.

Депутаты пишут, что наряду с привычным культурно-познавательным и лечебно-оздоровительным туризмом в последние годы становятся популярными и востребованными туристические продукты, включающие элементы экстремального туризма: альпинизма, виндсерфинга, дайвинга, дельтапланеризма, горнолыжного спорта, кайтинга, рафтинга, скалолазания, спелеологии. Это связано с повышенными риском и травмоопасностью, пишут депутаты в пояснительной записке.

По оценкам экспертов, на экстремальный туризм приходится более 10% туристического рынка в мире, и за счет своего многообразия и притягательности это направление оценивается как наиболее перспективное, добавляют парламентарии.