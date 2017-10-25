В Совфеде рассказали, что позволит снизить цены на авиабилеты

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ", принятый Госдумой РФ и одобренный в среду Советом Федерации, позволит аэропортам снизить свои затраты, что повлечёт снижение затрат авиакомпаний и, соответственно, снижение цен на авиабилеты, заявил в среду РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете СФ по социальной политике Игорь Фомин.

Он напомнил, что проект федерального закона "О внесении изменений в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации", внесённый правительством, был принят Госдумой в третьем чтении 20 октября, а в среду, 25 октября, — одобрен Советом Федерации.

"На сегодняшний день, согласно Налоговому кодексу, от НДС освобождаются услуги по обслуживанию воздушных судов, которые оказаны в аэропортах и воздушном пространстве. Однако, перечень этих услуг не установлен. Из-за этого между налоговой и налогоплательщиками возникают разногласия, в каких случаях НДС должен быть уплачен, а в каких – нет", — пояснил он.

По словам Фомина, законопроект, который был одобрен в среду Советом Федерации, предлагает наделить правительство полномочиями установить список услуг, освобожденных от НДС.

"Ранее аэропорты не могли возмещать НДС, который выставляют им поставщики услуг, и теряли порядка 8 миллиардов рублей ежегодно. Из-за этого они были вынуждены включать его в стоимость своих услуг, то есть платил, в конечном счёте, обычный пассажир", — пояснил сенатор.

"Формирование чёткого перечня необлагаемых НДС услуг позволит аэропортам снизить свои затраты, что повлечёт снижение затрат авиакомпаний, и мы рассчитываем, что в конечном итоге такая мера позволит снизить цены на авиабилеты", — сказал Фомин.