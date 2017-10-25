В Таиланде вступает в силу запрет на курение на пляжах

БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Запрет на курение на двадцати пляжах Таиланда, находящихся в туристических зонах, вступает в силу с 1 ноября, говорится в приказе департамента морских и береговых ресурсов Таиланда, помещенном в Royal Government Gazette — правительственном издании, публикующем все новые законы и подзаконные акты.

Решение о запрете курения на пляжах было принято, после того как инспекция выяснила, что песок на популярных у туристов пляжах сильно засорен окурками.

Приказом запрещается курение в двадцати пляжных зонах, среди которых – пляжи самых популярных среди туристов морских курортов Пхукет, Хуа Хин, Ча-Ам, Паттайя, остров Самуи, остров Самет и другие — помимо мест, специально выделенных для курения, которые будут располагаться вне пляжей, но на небольшом расстоянии от них.

Приказ основан на Законе об управлении морскими и береговыми ресурсами 2015 года, который предполагает уголовную ответственность за нанесение ущерба окружающей среде в пределах территориальных вод Таиланда и на морских берегах. Нарушителей ожидает штраф до 100 тысяч таиландских бат (более 3 тысяч долларов) и/или тюремное заключение сроком до одного года.

Это не первый приказ, основанный на этом законе и непосредственно влияющий на туризм: ранее подобным приказом были запрещены кормление рыб и якорные стоянки катеров в местах расположения коралловых рифов. Известно несколько случаев задержания иностранных туристов за кормление рыб в таких местах, в том числе один случай с россиянкой.

В последние годы в Таиланде вышло сразу несколько подзаконных актов, базирующихся на специальных законах, не входящих в уголовный кодекс, но предполагающих уголовную ответственность за нарушения. Некоторые из них касаются и иностранных туристов. В частности, в 2014 году введен запрет на ввоз в Таиланд кальянов и электронных сигарет, а в 2015 году запрещена их продажа на территории страны и обслуживание с использованием кальянов и электронных сигарет. За ввоз кальянов или электронных сигарет полагается до 10 лет тюрьмы и/или штраф в размере 500% от стоимости ввезенного, за торговлю ими – до 5 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч таиландских бат (около 15 тысяч долларов), а за организацию обслуживания с их использованием – до 5 лет тюрьмы и штраф до миллиона таиландских бат (около 30 тысяч долларов).

В октябре 2017 года в Таиланде был введен запрет на использование незарегистрированных радиоуправляемых беспилотников (дронов) любого размера, основанный на статье 23 Закона о радиосвязи 1955 года. Эта статья предполагает до 5 лет тюрьмы и/или штраф до 100 тысяч бат (около 3 тысяч долларов) за ввоз, производство и использование приемо-передающей радиоаппаратуры без разрешения властей, установку на движимые и недвижимые объекты незарегистрированной приемо-передающей аппаратуры, и использование радио с целью передачи запрещенной информации или в целях, несовместимых с интересами общества, или использование радио, влекущее за собой нанесение вреда стране и народу.

Владельцам дронов предписано зарегистрировать их в течение 90 дней (до середины января 2018 года). Сам процесс регистрации, установленный тем же указом, что и запрет на использование незарегистрированных беспилотников, достаточно прост и вполне доступен иностранному туристу, прибывшему в Таиланд со своим дроном: регистрация производится не только в Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям, выпустившей указ, но и в Департаменте гражданской авиации и во всех отделениях полиции Таиланда. К указу приложена единая регистрационная форма. Однако как будет обстоять дело с дронами, ввозимыми туристами, по окончании 90-дневного срока, власти Таиланда пока не сообщали.