Заявки на эксперимент по курортному сбору подали шесть регионов Крыма

Вид с мыса Плака в поселке Утес в Крыму. Архивное фото

Вид с мыса Плака в поселке Утес в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму для участия в эксперименте по курортному сбору подали заявки шесть регионов, еще два не определились, сообщил РИА Новости глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

Ранее сообщалось, что крымское правительство утвердило порядок участия муниципальных образований в эксперименте по введению курортного сбора. Срок подачи заявок о включении муниципалитетов в территорию эксперимента – до 30 октября текущего года.

"Заявки на участие в эксперименте подали Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта. Керчь и Черноморский район пока еще думают", — сказал Черняк.

По его словам, участие регионов в эксперименте принимается в добровольном порядке.

"К 30 октября все должны четко определиться и окончательный документ — поступить в наш комитет", — подчеркнул Черняк.

Проектом закона о курортном сборе в республике Крым в участвующих в эксперименте регионах устанавливается в размере 10 рублей.

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