Заявки на эксперимент по курортному сбору подали шесть регионов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму для участия в эксперименте по курортному сбору подали заявки шесть регионов, еще два не определились, сообщил РИА Новости глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.
"Заявки на участие в эксперименте подали Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта. Керчь и Черноморский район пока еще думают", — сказал Черняк.
По его словам, участие регионов в эксперименте принимается в добровольном порядке.
"К 30 октября все должны четко определиться и окончательный документ — поступить в наш комитет", — подчеркнул Черняк.
Проектом закона о курортном сборе в республике Крым в участвующих в эксперименте регионах устанавливается в размере 10 рублей.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>