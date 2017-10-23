Ростуризм напоминает о неблагоприятной обстановке на Мадагаскаре

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ростуризм напоминает российским туристам, планирующим поездки на Мадагаскар, о неблагоприятной эпидемиологической обстановке на острове, сообщает ведомство в понедельник.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки на Мадагаскар, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на острове", — говорится в сообщении.

Ведомство также призывает туроператоров, реализующих туры на Мадагаскар, информировать своих клиентов о возможном риске заражения инфекционными болезнями.

В начале октября Ростуризм рекомендовал российским гражданам при планировании поездки на Мадагаскар учитывать риски заражения чумой.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 1 августа по 20 октября на Мадагаскаре зарегистрировано 1153 случая подозрения на чуму, 300 из них подтверждены лабораторными тестами. 94 человека скончались от заболевания. При этом 70% заражений приходится на легочную чуму, которая передается от человека к человеку и приводит к смерти пациента, если он не получит необходимой медицинской помощи в течение суток. Чума распространилась на 37 из 114 регионов островного государства.