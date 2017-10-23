Турпоток в Калининградскую область увеличился на 7,5%

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Рост туристического потока в Калининградскую область с начала этого года по сравнению аналогичным периодом прошлого года составил 7,5%, сообщил журналистам в понедельник министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

"В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост туристического въездного потока в Калининградскую область составил 30%, самую западню область России посетили 1,3 миллиона человек. В этом году тенденция не столь впечатляющая, тем не менее, рост есть, мы его оцениваем на уровне 7,5% за девять месяцев по сравнению с таким же периодом 2016 года", — сказал Ермак.

По его словам, замедление роста турпотока в регион связано с целым комплексом факторов: отмена 72-часовых виз для иностранных граждан, отмена малого приграничного передвижения с районами Польши, а также развитие туристической инфраструктуры в других регионах России.

Кроме того, Ермак рассказал, что основным трендом в последнее время в туристической сфере стал отказ приезжающих от стандартных туристических услуг, самостоятельное бронирование отелей, транспорта и экскурсий, а также размещение в частном секторе.

"В связи с тем, что увеличивается количество туристов, прибывающих по схеме "сам себе режиссер", турбизнес не хотел бы находиться в стороне, поэтому сейчас начинаем готовить новых специалистов, которых можно назвать "тревел консьерж", который бы сопровождал, был неким путеводителем, грамотный, владеющий методиками и достоверной информацией", — сказала директор региональной ассоциации предприятий индустрии туризма Тамара Торопова.

Ермак добавил, что, по прогнозам на следующий год, рост турпотока ожидается примерно на уровне 20%. Планируется, что этому будет способствовать проведение в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу. Кроме того, к существующим культурно-развлекательным событиям могут добавиться кинофестиваль "Край света: Запад", а также Всемирная Янтарная неделя.

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