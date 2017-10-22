Турция намерена реформировать законодательство в сфере туризма

АНТАЛЬЯ (Турция), 22 окт — РИА Новости. Турция намерена принять новое законодательство в сфере туризма, так как действующие законы давно не соответствует современным реалиям и объемам турпотоков, заявил в воскресенье председатель совета директоров международного холдинга OTI Айхан Бекташ.

"Сектор туризма в Турции функционирует на основе законов, принятых еще в 70-е годы ХХ века, которые не соответствуют современным реалиям, так как тогда количество туристов даже не доходило до миллиона человек, а сейчас мы говорим о планах на 40-50 миллионов туристов в год", — рассказал он на пресс-конференции в рамках празднования 25-летия OTI Holding.

"Нужны законы, которые будут связаны с инвестициями, с туроператорами, с турагентствами, с поддержкой туризма и так далее. Эти изменения будут происходить с участием гражданского общества в сотрудничестве с правительством. Благодаря этому структура будет более надежной и устойчивой", — пояснил Бекташ.